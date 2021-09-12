Голы Малкома, Клаудиньо, Макарова и Дрейера претендуют на звание лучшего в РПЛ в сентябре

В официальной группе РПЛ во «ВКонтакте» стартовало голосование на лучший гол чемпионата в сентябре.
Болельщики могут выбрать один из восьми мячей, забитых в Премьер-лиге в этом месяце. Победитель будет определен совместно болельщиками и экспертами каналов «Матч ТВ».
В опросе участвуют голы Франсуа Камано («Локомотив»), Дениса Макарова («Динамо»), Андерса Дрейера («Рубин»), Малкома, Клаудиньо («Зенит»), Эдуарда Сперцяна («Краснодар»), Сильвие Бегича («Крылья Советов») и Виталия Лысцова («Ахмат»).
💥 Пришло время выбрать лучший гол сентября в #ТинькоффРПЛ! Отдайте свой голос в нашей группе ВК: https://t.co/AuTqZgQIYy— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2021
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📊 Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР
⠀#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/zMmXe08roz