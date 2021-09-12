Голы Малкома, Клаудиньо, Макарова и Дрейера претендуют на звание лучшего в РПЛ в сентябре

В официальной группе во «ВКонтакте» стартовало голосование на лучший гол чемпионата в сентябре.

Болельщики могут выбрать один из восьми мячей, забитых в Премьер-лиге в этом месяце. Победитель будет определен совместно болельщиками и экспертами каналов .

В опросе участвуют голы ( ), ( ), ( ), , Клаудиньо ( ), ( ), ( ) и ( ).