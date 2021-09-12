Голы Малкома, Клаудиньо, Макарова и Дрейера претендуют на звание лучшего в РПЛ в сентябре

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В официальной группе РПЛ во «ВКонтакте» стартовало голосование на лучший гол чемпионата в сентябре.

Болельщики могут выбрать один из восьми мячей, забитых в Премьер-лиге в этом месяце. Победитель будет определен совместно болельщиками и экспертами каналов «Матч ТВ».

В опросе участвуют голы Франсуа Камано («Локомотив»), Дениса Макарова («Динамо»), Андерса Дрейера («Рубин»), Малкома, Клаудиньо («Зенит»), Эдуарда Сперцяна («Краснодар»), Сильвие Бегича («Крылья Советов») и Виталия Лысцова («Ахмат»).

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