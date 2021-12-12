Кокорин впервые пробил по воротам за «Фиорентину» – в 9-м матче

«Фиорентина» обыгрывает «Беневенто» (1:0, перерыв) в 1/16 финала Кубка Италии.
На 38-й минуте форвард Александр Кокорин, получив пас от хавбека Марко Бенасси, правой ногой пробил по воротам соперника, но удар был отражен голкипером Никколо Манфредини.
Для россиянина это первый удар по воротам в матчах за «фиалок». Впервые он сыграл за команду 5 февраля 2021 года, с тех пор на его счету 9 встреч во всех турнирах, включая сегодняшнюю.
Подробно со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.