Кокорин впервые пробил по воротам за «Фиорентину» – в 9-м матче

обыгрывает (1:0, перерыв) в 1/16 финала Кубка Италии.

На 38-й минуте форвард , получив пас от хавбека , правой ногой пробил по воротам соперника, но удар был отражен голкипером Никколо Манфредини.

Для россиянина это первый удар по воротам в матчах за «фиалок». Впервые он сыграл за команду 5 февраля 2021 года, с тех пор на его счету 9 встреч во всех турнирах, включая сегодняшнюю.

Подробно со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.