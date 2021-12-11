«Артета – вспыльчивое ничтожество. Позорное решение». Телеведущий Морган о лишении Обамеянга капитанской повязки

Телеведущий и болельщик Пирс Морган отреагировал на информацию о том, что форвард «канониров» лишился капитанской повязки из-за нарушения дисциплины.

«Позорное решение Артеты. Какое отвратительное отношение к человеку, который с ведома и разрешения клуба поехал помочь своей больной матери.

Какое вспыльчивое ничтожество. Ни один настоящий тренер не стал бы публично унижать одного из своих лучших игроков таким образом, особенно когда его тренерская карьера не впечатляет», – написал Морган в твиттере.

Обамеянга лишили капитанской повязки в «Арсенале» за то, что он вернулся из поездки во Францию позже, чем обещал