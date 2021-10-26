Украинский хавбек Гринь: «Россия – агрессор, Крым – наш»

Полузащитник «Александрии» прокомментировал Tribuna.com свои слова о возможном переходе в чемпионат России.

– Нашумел ваш ответ о спорте и политике и возможности перехода в российский клуб. Может, вас не так поняли?

– Я наберу этого идиота, который брал интервью.

– Так Россия – агрессор? И чей Крым?

– Почему вы у меня спрашиваете о России и Крыме? Я перенес уже три операции, жду четвертую.

Я живу в , моя семья тоже живет в Украине, я родился в Украине. Какой еще возможный переход в Россию? Я думаю как бы мне быстрее выздороветь и вернуться в строй «Александрии».

– Желаю вам скорейшего выздоровления, но вы все-таки не ответили.

– Ну, конечно, Россия – агрессор, Крым – наш, – сказал Гринь.

Ранее 27-летний украинец ответил на вопросы относительно возможного перехода в российский клуб.

– Вы родом из Волновахи, вспомним неприятную часть истории Украины: начало войны на Донбассе. Как ваши близкие встретили наступление?

– У меня родители там до сих пор живут. Так как не было ДНР в Волновахе, они решили остаться там. Я предлагал родителям уехать, но они отказались.

Они сказали, что там дом и все нормально. Что сейчас там неопасно. Был только один обстрел автобуса, но из моей семьи тогда никто не пострадал.

– Вот после таких действий вы могли бы переехать играть в российском чемпионате?

– Не знаю… Я не хочу вообще говорить о политике, потому что спорт и политика – это разные вещи, – сказал Гринь UA-Футбол.