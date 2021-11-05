Хайкин о Норвегии: «Это фантастика. Такого уровня жизни, отношения к гражданам нигде не встречал»

Вратарь рассказал об уровне жизни в Норвегии.

– На кандидата в сборную России наверняка будет спрос в . Возвращение сейчас не входит в планы?

– В мои планы сейчас входит элементарный отдых. Сезон только закончился. Хочется побыть дома, расслабиться, прийти в себя. Все-таки сезон был очень долгий.

А дальше посмотрим. Я ничего не исключаю, но пока меня никто не звал.

– Но зарплаты в РПЛ и Элитсерии несопоставимы или плюс-минус одинаковые?

– Небо и земля. В Норвегии намного ниже.

– Но цены-то в Норвегии гораздо выше?

– Это правда. Но в российском футболе действительно очень высокие зарплаты, это факт.

– Есть вещи, на которые посмотрели в Норвегии по-другому?

– Да, теперь я проще отношусь ко многим вещам. Стал более спокойным, уравновешенным. Я очень полюбил эту страну. Мне нравится здесь жить.

– Чем?

– Многим странам можно поучиться у Норвегии – как здесь все устроено, как живут люди. Для меня это фантастика.

Я поиграл во многих странах, но такого уровня жизни, отношения к своим гражданам нигде не встречал. Начиная с социальных выплат и заканчивая заботой о людях с ограниченными возможностями. Сама идеология меня поражает.

– Как там насчет традиционных стереотипов о России – медведи, водка, балалайка?

– Такого нет. Они достаточно образованные, умные люди.

Тем более Норвегия делит границу с Россией, на самом севере, с Мурманском. Поэтому здесь много русскоговорящих. В том числе среди моих друзей. Все достаточно адекватно относятся к нашей стране, – сказал Хайкин.