Рюдигер интересен «МЮ» и «ПСЖ»

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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер интересен «ПСЖ».

Стороны уже ведут переговоры. Несколько недель назад спортивный директор парижан Леонардо и брат и агент Антонио встречались во Франции, утверждает журналист Bild Кристиан Фальк.

Решение о будущем Рюдигера, срок контракта которого с «Челси» истекает летом, еще не принято.

Кроме того, футболист интересен «Манчестер Юнайтед». Тренер Ральф Рангник хорошо знаком с агентом Рюдигера и готов к переговорам.

Сообщалось, что 28-летний немец интересен «Реалу», а «Бавария» не готова платить ему требуемую зарплату.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

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