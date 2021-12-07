Рюдигер интересен «МЮ» и «ПСЖ»

Защитник интересен .

Стороны уже ведут переговоры. Несколько недель назад спортивный директор парижан и брат и агент Антонио встречались во Франции, утверждает журналист Bild Кристиан Фальк.

Решение о будущем Рюдигера, срок контракта которого с «Челси» истекает летом, еще не принято.

Кроме того, футболист интересен . Тренер Ральф Рангник хорошо знаком с агентом Рюдигера и готов к переговорам.

Сообщалось, что 28-летний немец интересен «Реалу», а «Бавария» не готова платить ему требуемую зарплату.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.