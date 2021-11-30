«Барса» предложила «МЮ» и «Сити» включить Коутиньо в сделки по их игрокам. Оба клуба отказались

«Барселона» ищет способ подписать игрока группы атаки в январе.
Недавно директора «блауграны» Матеу Алемани и Ферран Ревертер посетили Манчестер для обсуждения потенциальных трансферов с местными клубами.
Из игроков «Манчестер Сити» сине-гранатовым интересны Ферран Торрес и Рахим Стерлинг, из «Манчестер Юнайтед» – Антони Марсьяль и Эдинсон Кавани.
Во время обсуждения переходов «Барселона» предложила обоим клубам включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Diario Sport.
Оба клуба из Манчестера отказались. Они не хотят включать других игроков в сделки.
В 10 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Коутиньо забил 2 гола. Его статистика – здесь.