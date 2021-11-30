«Барса» предложила «МЮ» и «Сити» включить Коутиньо в сделки по их игрокам. Оба клуба отказались

ищет способ подписать игрока группы атаки в январе.

Недавно директора «блауграны» Матеу Алемани и Ферран Ревертер посетили Манчестер для обсуждения потенциальных трансферов с местными клубами.

Из игроков сине-гранатовым интересны Ферран Торрес и Рахим Стерлинг, из – Антони Марсьяль и .

Во время обсуждения переходов «Барселона» предложила обоим клубам включить в сделку полузащитника , сообщает Diario Sport.

Оба клуба из Манчестера отказались. Они не хотят включать других игроков в сделки.

В 10 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Коутиньо забил 2 гола. Его статистика – здесь.