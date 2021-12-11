Терри о «Спартаке»: «Я стал легендой, не проведя ни одной игры. Странно, но и прекрасно. Слежу за результатами клуба, чувствую, что связь осталась»

Бывший защитник Джон Терри вспомнил несостоявшийся переход в «Спартак» в 2018 году.

Англичанин прошел медобследование, но в последний момент отказал московскому клубу, а через месяц объявил о завершении карьеры.

О срыве трансфера

«В то время мои дети только начали учиться в средней школе (близнецам Джорджу и Саммер в 2018-м было 12 лет – прим. Sports.ru). Я был настроен перейти в «Спартак», встретился с его владельцами и все согласовал, но в последнюю минуту выяснилось, что моей семье будет неудобно жить со мной в Москве.

А я понимал, что не смог бы полностью выкладываться и отдавать всего себя «Спартаку», если бы рядом не было семьи. Это было бы нечестно по отношению к клубу и болельщикам.

Представители «Спартака» прекрасно отнеслись ко мне – и даже сейчас я слежу за результатами клуба, потому что чувствую, что небольшая связь с ним у меня осталась. Увы, ничего не вышло, хотя я очень хотел провести там сезон, но таков уж футбол».

О том, что его в шутку называют легендой

«Ха, я был не в курсе! Слушайте, приятно это узнать. Если честно, расклад был безупречный для меня. Я уже говорил, Москва – прекрасное место. Я провел там пару дней, чтобы познакомиться с городом и понять, как работает клуб.

Мне все по-настоящему понравилось в «Спартаке», включая владельцев: семейная атмосфера, страсть, которая исходила от болельщиков. Не проведя ни одной игры, я стал легендой. Это странно, но и прекрасно», – сказал Терри в интервью Okko.

«Я чувствую связь со «Спартаком» и слежу за его результатами». Интервью легенды красно-белых – Джона Терри