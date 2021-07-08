Федотов о реформе РПЛ: «Жители России будут только по телевизору видеть топ-клубы. Несправедливо для болельщиков других команд»

Главный тренер «Сочи» оценил проект реформы РПЛ от компании .

– Как вы смотрите на это предложение?

– Понятно, что у них [у Hypercube] огромный опыт. В тех странах, где они это применяли, [реформы] имели положительный эффект, там появлялось много интересных матчей, так называемых топ-матчей, борьба на протяжении всего турнира, не было болота, скажем так.

Но здесь мы говорим о том, что те страны в разы меньше России. Мы просто и так наблюдаем, как с небосклона исчезает очень много команд. На Дальнем Востоке команд практически не осталось.

Возвращаясь к истокам советского, российского футбола, мы говорим о том, что футбол был представлен повсеместно. На всей территории было много команд, много футболистов, много соревнований, начиная с детско-юношеских турниров. Большая часть населения участвовала в организации этого футбольного хозяйства. Естественно, чем больше людей, тем больше футболистов хорошего уровня появлялось в этом большом многообразии.

Здесь, получается, да, несомненно в этой шестерке будет больше топ-матчей, но у нас огромная территория. В связи с этим не хотелось бы терять аудиторию.

, «Спартак» любимы везде. Когда «Спартак» приезжает в любой город, команда-хозяин как будто играет на выезде, потому что очень много болельщиков «Спартака». Для зрителей и популяризации футбола очень важно, чтобы наш футбол все-таки сохранил эту целостность, и каждый имел возможность видеть наши топ-команды.

– Это перевешивает даже то, что прогнозируется увеличение прибыли команд, особенно топовых, которые будут затронуты?

– Прибыль топовых команд как раз и увеличивается. На мой взгляд, мы можем потерять гораздо больше. Наш путь... Мы говорим о популяризации футбола, наоборот, об увеличении числа команд...

Если раньше футболу не было альтернативы, то теперь много других видов спорта, появились компьютеры, планшеты, телефоны. Это как раз вещи, которые уводят детей от этой прекрасной игры.

– По поводу популяризации. Можно же привлекать в футбол не только за счет развития в регионах, а за счет топ-матчей. Их-то станет больше. Может, это плюс?

– Да, топ-матчей станет больше.

– Мне кажется, это как раз приводит людей к футболу. Посмотреть на топ-игры, на топ-команды.

– Если в этих командах будут эти же футболисты, какой толчок и какое развитие это может дать? За исключением топовости, большего числа зрителей на этих матчах.

Мы всегда ставим во главу угла нехватку матчей. Но, опять же, наши климатические условия... Мы не можем беспредельно... Ранняя весна – холодно очень. Ранняя зима – тоже. Приходится играть в достаточно суровых условиях. Эти факторы тоже надо учитывать. Это немаловажно.

Мы сейчас сетуем на то... Что происходит? Малый накал борьбы, низкая интенсивность... А остальные команды? У них что, снизится? Берем , мы встречаемся со . Что мешает «Спартаку» забить пять и показывать очень высокую интенсивность? Что кому мешает?

– Пока не получается ни у «Спартака», ни у «Сочи».

– Здесь мы должны говорить и об уровне нашего футбола, и об уровне игроков. Все-таки футболисты играют в футбол, и они – движущая сила.

– Реформа же затрагивает не только РПЛ. Это и ПФЛ, и ФНЛ, и появление буферной лиги между ними, которая пока без названия. И ПФЛ с пятью зонами будет. То есть не страдает региональный футбол.

– Региональный футбол и не должен пострадать.

– И как раз ФНЛ обещают перевести на систему «весна-осень».

– Нужно сделать так, чтобы региональный футбол развивался как можно стремительнее. Оттуда наши топ-клубы должны ковать кадры.

– У вас в целом отношение к этой реформе какое? На данный момент это сырая или жизнеспособная идея?

– Здесь ситуация складывается таким образом: пока не попробуем, никто не поймет. Я просто высказал свои мысли, то, что может произойти.

Жители нашей страны будут только по телевизору видеть [топ-клубы]. Думаю, это несправедливо по отношению к болельщикам других команд, – сказал Федотов в эфире программы «Мастера спорта» на радио «Маяк».

Суперреформа русского футбола: РПЛ в два этапа (топ-6 весной отделяется) с кучей топ-матчей, новая лига между ФНЛ и ПФЛ

Заявление РФС о реформах. Зачем менять форматы всех лиг? Что голландцы предлагают делать с лимитом?

Автор реформы наших лиг объясняет: лидеры за, топ-матчей точно станет больше, сокращать РПЛ неразумно