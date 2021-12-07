Мбаппе – 3-й игрок «ПСЖ», забивший 100 голов в Лиге 1. Больше только у Кавани и Златана

Нападающий «ПСЖ» сделал дубль в матче 18-го тура Лиги 1 против (2:0, перерыв).

На 12-й минуте форвард парижан реализовал пенальти, а в самой концовке тайма забил с игры после передачи .

Эти голы стали для 22-летнего форварда 99-м и 100-м за «ПСЖ» во французском чемпионате.

Мбаппе стал лишь третьим игроком «ПСЖ», которому покорилась отметка в 100 голов в Лиге 1.

Ранее это удалось только (138 голов) и (113).

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