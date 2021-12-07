Видеотрансляция матча «ПСЖ» – «Монако». 2:0 – Мбаппе сделал дубль, Месси и Головин играют. Текстовый онлайн есть

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18-й тур французской Лиги 1 завершается матчем между «ПСЖ» и «Монако» Александра Головина. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию. 

ПСЖ – Монако 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
12 декабря, 22.45, «Парк де Пренс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12, пенальти Мбаппе, 2:0 – 45 Мбаппе.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Маркиньос, Диалло, Бернат (Керер, 50), Вейналдум, Гуйе, Верратти, Ди Мария, Месси, Мбаппе.
МонакоНюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике (Якобс, 46), Головин, Желсон Мартинш, Тчуамени, Диоп, Фофана (Жан Лукас, 55), Бен-Йеддер (Боадю, 55).
Предупреждения:
Сидибе (11), Фофана (17), Мбаппе (19).

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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