Видеотрансляция матча «ПСЖ» – «Монако». 2:0 – Мбаппе сделал дубль, Месси и Головин играют. Текстовый онлайн есть

18-й тур французской Лиги 1 завершается матчем между и Александра Головина.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1