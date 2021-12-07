Видеотрансляция матча «ПСЖ» – «Монако». 2:0 – Мбаппе сделал дубль, Месси и Головин играют. Текстовый онлайн есть

18-й тур французской Лиги 1 завершается матчем между «ПСЖ» и «Монако» Александра Головина.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.
- Дата проведения
- 12 декабря, 22.45, «Парк де Пренс»
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Диалло, Бернат (Керер, 50), Вейналдум, Гуйе, Верратти, Ди Мария, Месси, Мбаппе.
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Монако –
Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике (Якобс, 46), Головин, Желсон Мартинш, Тчуамени, Диоп, Фофана (Жан Лукас, 55), Бен-Йеддер (Боадю, 55).