Хави о 2:2 с «Осасуной»: «Очка недостаточно. «Барса» не доминировала и не действовала хладнокровно»

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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 17-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (2:2).

«Одного очка недостаточно. Ощущения остались неприятные, хотя мы действовали неплохо.

При счете 2:1 мы должны были контролировать мяч, но у нас не получалось. Нужно в срочном порядке менять сложившуюся динамику.

Мы не доминировали во владении мячом и не действовали хладнокровно. Сопернику удалось прижать нас.

Мы ничего не добились. Второй гол мы пропустили после выноса. У нас были трудности при подборах и при обороне в штрафной площади.

Мы должны прибавлять во многих компонентах. Это были важнейшие три очка.

Наша цель – продолжать конкурировать. Мы хотим быть в первой четверке. Но сейчас это непросто», – сказал Хави.

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