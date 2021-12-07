Жерар Пике: «Барселона» в критической ситуации. Мы можем играть лучше, но за отношение к делу нам предъявить нечего»

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал ничейный результат матча 17-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (2:2).

«Нам крайне необходима победа, потому что мы понимаем, что ситуация критическая.

Мы хорошо провели игру, но набрали всего одно очко. В дальнейшем нужно брать все три.

Сейчас мы думаем о краткосрочных целях, о ближайшем матче. Если говорить о долгосрочных перспективах, то вся наша молодежь себя еще здорово проявит.

Но сейчас просто нужно побеждать. Постепенно мы начнем добиваться большего. Конечно же, мы можем играть лучше, но в плане отношения к делу нам предъявить нечего. Игра и результаты придут», – сказал Пике.

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