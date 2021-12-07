Андрей Воронин: «Динамо» переиграло «Зенит» во 2-м тайме. Пенальти я бы не дал в таком большом матче»

Теги Зенит Андрей Воронин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Дмитрий Скопинцев Спорт-Экспресс Футбол

Тренер «Динамо» Андрей Воронин ответил на вопросы после матча с «Зенитом» (1:1) в рамках 18-го тура РПЛ.

– Насколько довольны результатом?

– В первом тайме «Зенит» был гораздо лучше. У нас ничего не получилось.

Во втором тайме мы их переиграли полностью, сравняли счет, могли забивать еще и выигрывать, не повезло. Ничья – хороший результат, достойный.

– Как вам судейство, согласны с пенальти?

– Он сам зацепился за Скопинцева. Я бы в таком большом матче не дал бы такой пенальти.

– Нужно команде зимой усиление?

– У нас отличная команда, хороший состав. Мы идем на втором месте – это достойно.

«Динамо» будет бороться за чемпионство этим составом. Будет усиление – отлично. Если не будет, то ничего страшного, – сказал Воронин.

Матч судил арбитр Сергей Карасев.

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