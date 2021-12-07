Бальбуэна о «Динамо»: «2-е место – хороший результат, но не тот, к которому мы стремимся. С «Зенитом» не хватило удачи»

Защитник «Динамо» поделился мыслями после матча с «Зенитом» (1:1) в чемпионате России.

«Мы отдали все силы, чтобы победить «Зенит» и уйти на перерыв на первом месте.

К сожалению, нам чуть-чуть не хватило удачи. Мы провели два разных тайма. Это расстроило.

В первой половине игры у нас не получалось играть в свой футбол.

Как я могу оценить первую часть сезона? Второе место – хороший результат, но не тот, к которому мы стремимся. Еще не все потеряно.

Мы отдохнем и продолжим бороться за чемпионство», – сказал Бальбуэна.

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