Бальбуэна о «Динамо»: «2-е место – хороший результат, но не тот, к которому мы стремимся. С «Зенитом» не хватило удачи»

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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мыслями после матча с «Зенитом» (1:1) в чемпионате России.

«Мы отдали все силы, чтобы победить «Зенит» и уйти на перерыв на первом месте.

К сожалению, нам чуть-чуть не хватило удачи. Мы провели два разных тайма. Это расстроило.

В первой половине игры у нас не получалось играть в свой футбол.

Как я могу оценить первую часть сезона? Второе место – хороший результат, но не тот, к которому мы стремимся. Еще не все потеряно.

Мы отдохнем и продолжим бороться за чемпионство», – сказал Бальбуэна.

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