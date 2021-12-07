Семак об 1:1 с «Динамо»: «Жалко, что «Зенит» не смог победить. 1-й тайм был хороший, во 2-м повлияли вынужденные замены»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча РПЛ с «Динамо» (1:1).
«Непростая игра для нас сложилась, учитывая потери и погодные условия. Первый тайм был хороший в нашем исполнении, во втором тайме вынужденные замены повлияли на ход матча.
За игру ребятам спасибо, немного жалко, что не смогли победить. Ребята уйдут на заслуженный отдых и будем готовиться к еврокубкам и оставшимся матчам.
У Дзюбы травма. По остальным моментам я в курсе, но сегодня были более важные дела. Сегодня разберусь и все вам скажу.
У Малкома повреждение связок голеностопного сустава, у Вендела повреждение задней поверхности мышцы бедра», – сказал тренер.
«Зенит» – снова зимний чемпион, 4-й сезон подряд. Что были за отрывы и как решалась гонка раньше?