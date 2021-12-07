«Зенит» уходил лидером РПЛ на зимний перерыв во всех 4 сезонах при Семаке

«Зенит» уходит на зимнюю паузу в на первом месте в таблице.

Петербуржцы стали зимними чемпионами четвертый сезон подряд, с того момента, как команду возглавил .

В сезоне-2018/19 «Зенит» набрал 34 очка за 17 матчей и на один балл опережал «Краснодар», в сезоне-2019/20 было 45 очков после 19 матчей и отрыв в 10 баллов от «Краснодара», в сезоне-2020/21 – 41 очко после 19 игр и отрыв в 4 очка от ЦСКА.

Лишь один раз с сезона-2012/13, когда РПЛ перешла на систему «осень-весна», зимний чемпион не выиграл весь чемпионат. В сезоне-2013/14 чемпионом стал ЦСКА, который ушел на зиму на 5-м месте с отставанием в 6 очков от «Зенита» и «Локомотива» в 6 очков. Тогда зимним чемпионом по дополнительным показателям стал «Зенит».

«Зенит» – снова зимний чемпион, 4-й сезон подряд. Что были отрывы и как решалась гонка раньше?