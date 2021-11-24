Киммих, сомневавшийся в вакцинации, решил привиться. У него проблемы с легкими после ковида

Полузащитник «Баварии» решил сделать прививку от коронавируса.

Немецкий футболист сожалеет, что не сделал этого раньше, отмечает издание ZDF, взявшее интервью у футболиста.

«Я так долго не мог определиться, потому что мне просто было трудно преодолеть свои страхи и сомнения», – сказал игрок.

Киммих был одним из пяти футболистов «Баварии», отказавшихся делать прививку от коронавируса. Он говорил, что не выступает против вакцинации, но хочет изучить долгосрочные последствия этого процесса.

В итоге Киммих заболел ковидом. После перенесенного заболевания у него возникли небольшие проблемы с легкими, из-за которых он пропустит остаток года.

Киммих не уверен в вакцине (хотя спонсировал доставку в бедные страны). Теперь ему угрожают последствиями