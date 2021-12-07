Златан забил 300-й гол в топ-5 лиг. Он 3-й после Роналду и Месси, кому это удалось в XXI веке

Нападающий забил «Удинезе» (1:1) в матче Серии А.

Ибрагимович забил ударом через себя на 92-й минуте.

Этот гол стал 300-м для шведа в матчах топ-5 европейских лиг. 40-летний форвард стал третьим игроком с 1 января 2000 года, кому это удалось.

За этот период больше трехсот голов в топ-5 лигах забили (483) и (475).

В пяти ведущих лигах Европы Златан также играл за , , «Барселону», и .

Златан написал новую книгу, и она опять очень крутая: критикует Аллегри за отказ от «Реала», советует Мбаппе уйти, боится конца карьеры