Златан забил 300-й гол в топ-5 лиг. Он 3-й после Роналду и Месси, кому это удалось в XXI веке

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил «Удинезе» (1:1) в матче Серии А.
Ибрагимович забил ударом через себя на 92-й минуте.
Этот гол стал 300-м для шведа в матчах топ-5 европейских лиг. 40-летний форвард стал третьим игроком с 1 января 2000 года, кому это удалось.
За этот период больше трехсот голов в топ-5 лигах забили Криштиану Роналду (483) и Лионель Месси (475).
В пяти ведущих лигах Европы Златан также играл за «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
Златан написал новую книгу, и она опять очень крутая: критикует Аллегри за отказ от «Реала», советует Мбаппе уйти, боится конца карьеры