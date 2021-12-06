Златан ударом через себя на 92-й забил 7-й гол в 10 матчах Серии А. Он в 40 лет лучший бомбардир «Милана»

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Нападающий Златан Ибрагимович принес «Милану» ничью в матче Серии А с «Удинезе» (1:1).

На 92-й минуте 40-летний игрок забил ударом через себя. Это был единственный удар миланцев в створ ворот в матче.

Гол для шведа стал 7-м в 10 матчах Серии А, он лучший бомбардир «россонери» в этом сезоне чемпионата Италии.

Статистику Златана можно изучить здесь.

Фото: East News/Marco BERTORELLO / AFP; Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini

Златан написал новую книгу, и она опять очень крутая: критикует Аллегри за отказ от «Реала», советует Мбаппе уйти, боится конца карьеры

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