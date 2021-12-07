Приоритет «Баварии» – новый контракт Левандовского, а не трансфер Холанда. Кан считает, что Роберт лучше Эрлинга

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«Бавария» не намерена участвовать в борьбе за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

По данным Bild, приоритет мюнхенского клуба – подписание нового контракта с форвардом Робертом Левандовским. Срок его действующего соглашения истекает в 2023 году.

Отмечается, что генеральный директор «Баварии» Оливер Кан предпочитает Левандовского Холанду.

Агент норвежца Мино Райола включил «Баварию» в число клубов, где его клиент может продолжить карьеру. Он также назвал «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселону».

В этом сезоне Левандовски в 22 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 27 мячей и сделал 3 голевые передачи. На счету Холанда 17 голов и 3 результативные передачи в 13 матчах за «Боруссию».

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