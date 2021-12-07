«Барса» хочет продать Коутиньо, Умтити, Деста и Мингесу зимой

«Барселона» планирует расстаться с несколькими игроками, чтобы иметь возможность зарегистрировать новичков в январе.
По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет продать Самюэля Умтити, Филиппе Коутиньо, Серджиньо Деста и Оскара Мингесу.
Также клуб хочет избавиться от Люка де Йонга в январе. Он выступает за «Барсу» на правах аренды из «Севильи».
«Барса» уже подписала Дани Алвеса на правах свободного агента, а также близка к договоренности с «Манчестер Сити» о трансфере Феррана Торреса.
Кроме того, клуб надеется подписать еще одного новичка зимой. Чтобы зарегистрировать их, клубу необходимо освободить место в зарплатной ведомости.
Ранее сообщалось, что из-за невыхода в плей-офф Лиги чемпионов сине-гранатовые могут продать вратаря Марка-Андре тер Стегена и полузащитника Френки де Йонга.