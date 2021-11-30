Депай рассмотрит предложения от других клубов, если его место в составе «Барсе» будет под угрозой (El Nacional)

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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может покинуть команду по завершении сезона.

27-летний форвард минувшим летом перешел в каталонский клуб во многом благодаря желанию бывшего тренера Роналда Кумана видеть его у себя в составе.

Тем не менее в октябре Куман был уволен, его в «Барсе» сменил Хави. Депай остается основным нападающим сине-гранатовых, но понимает, что клуб ищет нового центрфорварда.

Представители футболиста рассмотрят предложения от других клубов, если его позиции в команде начнут ухудшаться, сообщает El Nacional.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность пригласить Эдинсона Кавани, а также не теряет надежды убедить Эрлинга Холанда перебраться на «Камп Ноу».

Если Депай не лучшим образом проявит себя в оставшейся части сезона, «Барса» может рассмотреть вариант с его продажей, чтобы получить дополнительные средства на усиление состава.

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