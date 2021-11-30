Депай рассмотрит предложения от других клубов, если его место в составе «Барсе» будет под угрозой (El Nacional)

Нападающий «Барселоны» может покинуть команду по завершении сезона.

27-летний форвард минувшим летом перешел в каталонский клуб во многом благодаря желанию бывшего тренера видеть его у себя в составе.

Тем не менее в октябре Куман был уволен, его в «Барсе» сменил . Депай остается основным нападающим сине-гранатовых, но понимает, что клуб ищет нового центрфорварда.

Представители футболиста рассмотрят предложения от других клубов, если его позиции в команде начнут ухудшаться, сообщает El Nacional.

Ранее сообщалось, что рассматривает возможность пригласить , а также не теряет надежды убедить перебраться на .

Если Депай не лучшим образом проявит себя в оставшейся части сезона, «Барса» может рассмотреть вариант с его продажей, чтобы получить дополнительные средства на усиление состава.