Салах об интересе «Барселоны»: «Мне приятно, но я бы хотел остаться в «Ливерпуле»

Вингер «Ливерпуля» рассказал о желании продлить контракт с клубом, а также отреагировал на слухи об интересе «Барселоны».

«Я уже несколько раз говорил, что если бы все зависело только от меня, я бы хотел остаться в .

Но решение в руках руководства клуба, они должны решить этот вопрос. Никаких проблем нет, но нужно прийти к договоренности. Все зависит от них.

Финансовая ценность футболиста говорит о том, насколько клуб ценит его и что готов предпринять, чтобы удержать, однако решение не зависит только от финансовых условий.

Я читал о заинтересованности в моем приобретении. Мне приятно, что такой клуб, как , интересуется мной, но я счастлив в «Ливерпуле». Посмотрим, как все сложится.

На данный момент я бы хотел остаться в Премьер-лиге, потому что это сильнейшая лига мира», – сказал Салах.