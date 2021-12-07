Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Осасуны»

17-й тур Ла Лиги начался с матча – (0:0).

В субботу дома была сильнее «Эльче» (2:1), в гостях победила (1:0).

В воскресенье сыграет с «Осасуной» на выезде, примет , а в мадридском дерби сойдутся «Реал» и «Атлетико».

Завершится тур в понедельник матчем – .

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17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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