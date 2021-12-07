Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Осасуны»

17-й тур Ла Лиги начался с матча «Мальорка» – «Сельта» (0:0).
В субботу «Валенсия» дома была сильнее «Эльче» (2:1), «Севилья» в гостях победила «Атлетик» (1:0).
В воскресенье «Барселона» сыграет с «Осасуной» на выезде, «Бетис» примет «Реал Сосьедад», а в мадридском дерби сойдутся «Реал» и «Атлетико».
Завершится тур в понедельник матчем «Кадис» – «Гранада».
17-й тур
- Дата проведения
- 12 декабря, 16.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 12 декабря, 18.15, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 12 декабря, 20.30, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 12 декабря, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 13 декабря, 23.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 10 декабря, 23.00, «Сон Моиш»
-
Мальорка –
Рейна, Маффео, Руссо, Вальент, Коста, Ли Кан Ин (Фер Ниньо, 90), Руис де Галаррета (Седлар, 89), Батталья, Санчес (Кубо, 69), Дани Родригес, Пратс (Анхель Родригес, 56).
-
Сельта –
Дитуро, Васкес, Айду, Араухо, Галан, Денис Суарес (Нолито, 72), Бельтран, Серви, Тапия, Санти Мина (Гальярдо, 19), Мендес.
- Предупреждения:
- Коста (42), Васкес (45), Дани Родригес (80), Руис де Галаррета (82), Денис Суарес (90).
- Дата проведения
- 11 декабря, 16.00, «RCDE Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 6 Дардер, 1:1 – 11 Де Фрутос, 1:2 – 26 Сон, 2:2 – 49 де Томас, 2:3 – 57 Моралес, 3:3 – 60 Пуадо, 4:3 – 76 Пуадо.
-
Эспаньол –
Диего Лопес, Алеиш Видаль, Серджи Гомес, Кабрера, Педроса, Дардер, Эррера (Баре, 80), Морланес (Меламед, 62), Пуадо, де Томас (Морон, 89), Эмбарба (Мелендо, 62).
-
Леванте –
Карденас, Сон, Везу, Мустафи, Клерк, Мальса (Коке, 84), Кампанья (Мелеро, 74), Де Фрутос, Барди (Пепелу, 84), Рохер Марти (Сольдадо, 69), Моралес (Кантеро, 70).
- Предупреждения:
- Эррера (9), Эмбарба (36), Алеиш Видаль (57), Кампанья (66), Мустафи (68), Мальса (80), Баре (81), Сольдадо (86).
- Удаление:
- Сон (78).
- Дата проведения
- 11 декабря, 18.15, «Мендисорроса»
-
Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа (Мойя, 80), Лагуардиа, Лежен, Дуарте (Силла, 80), Пельистри (Мартин, 46), Ману Гарсия, Пере Понс (Мендес, 65), Лум, Риоха (Хави Лопес, 89), Хоселу.
-
Хетафе –
Сория, Суарес (Иглесиас, 66), Джене, Митрович, Куэнка, Оливера, Аленья (Поведа, 84), Арамбарри, Максимович, Унал (Янкто, 74), Сандро Рамирес (Мата, 46).
- Предупреждения:
- Куэнка (41), Арамбарри (45), Агиррегабириа (45), Мата (69), Сория (81), Лежен (87), Риоха (88).
- Удаление:
- Лежен (90).
- Дата проведения
- 11 декабря, 20.30, «Месталья»
-
Валенсия –
Силлессен, Фулькье, Диакаби, Гильямон, Тони Лато (Пиччини, 20), Элдер Кошта (Черышев, 82), Солер, Васс (Куандреди, 82), Дуро (Муса, 90), Макси Гомес, Гедеш (Маркос Андре, 82).
-
Эльче –
Бадия, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Барраган (Хосан, 73), Моренте (Милья, 46), Марконе (Гумбау, 61), Маскарель (Каррильо, 88), Фидель (Бенедетто, 61), Лукас Перес, Бойе.
- Предупреждения:
- Макси Гомес (34), Моренте (41), Васс (48), Роко (90), Фулькье (90).
- Дата проведения
- 11 декабря, 23.00, «Сан-Мамес»
- Гол:
- 0:1 – 38 Дилэйни.
-
Атлетик –
Унаи Симон, Лекуэ (Печа, 66), Йерай Альварес, Мартинес, Баленсиага, Уильямс (Беренгер, 75), Венседор, Дани Гарсия (Саррага, 66), Муниаин, Уильямс, Рауль Гарсия (Сансет, 57).
-
Севилья –
Буну, Монтьель, Кунде, Диего Карлос, Аугустинссон (Рекик, 66), Оскар Родригес (Гудель, 85), Гомес, Оливер Торрес (Жордан, 66), Фернандо, Дилэйни, Рафа Мир (Мунир, 78).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.