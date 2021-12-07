Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Осасуны»

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17-й тур Ла Лиги начался с матча «Мальорка»«Сельта» (0:0). 

В субботу «Валенсия» дома была сильнее «Эльче» (2:1), «Севилья» в гостях победила «Атлетик» (1:0). 

В воскресенье «Барселона» сыграет с «Осасуной» на выезде, «Бетис» примет «Реал Сосьедад», а в мадридском дерби сойдутся «Реал» и «Атлетико»

Завершится тур в понедельник матчем «Кадис»«Гранада»

Чемпионат Испании

17-й тур

Вильярреал – Райо Вальекано
Дата проведения
12 декабря, 16.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

Осасуна – Барселона
Дата проведения
12 декабря, 18.15, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

Бетис – Реал Сосьедад
Дата проведения
12 декабря, 20.30, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

Реал Мадрид – Атлетико
Дата проведения
12 декабря, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика

Кадис – Гранада
Дата проведения
13 декабря, 23.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика

Мальорка – Сельта 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
10 декабря, 23.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика
МальоркаРейна, Маффео, Руссо, Вальент, Коста, Ли Кан Ин (Фер Ниньо, 90), Руис де Галаррета (Седлар, 89), Батталья, Санчес (Кубо, 69), Дани Родригес, Пратс (Анхель Родригес, 56).
СельтаДитуро, Васкес, Айду, Араухо, Галан, Денис Суарес (Нолито, 72), Бельтран, Серви, Тапия, Санти Мина (Гальярдо, 19), Мендес.
Предупреждения:
Коста (42), Васкес (45), Дани Родригес (80), Руис де Галаррета (82), Денис Суарес (90).

 

Эспаньол – Леванте 4:3 (1:2, 3:1)
Дата проведения
11 декабря, 16.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Дардер, 1:1 – 11 Де Фрутос, 1:2 – 26 Сон, 2:2 – 49 де Томас, 2:3 – 57 Моралес, 3:3 – 60 Пуадо, 4:3 – 76 Пуадо.
ЭспаньолДиего Лопес, Алеиш Видаль, Серджи Гомес, Кабрера, Педроса, Дардер, Эррера (Баре, 80), Морланес (Меламед, 62), Пуадо, де Томас (Морон, 89), Эмбарба (Мелендо, 62).
ЛевантеКарденас, Сон, Везу, Мустафи, Клерк, Мальса (Коке, 84), Кампанья (Мелеро, 74), Де Фрутос, Барди (Пепелу, 84), Рохер Марти (Сольдадо, 69), Моралес (Кантеро, 70).
Предупреждения:
Эррера (9), Эмбарба (36), Алеиш Видаль (57), Кампанья (66), Мустафи (68), Мальса (80), Баре (81), Сольдадо (86).
Удаление:
Сон (78).

 

Алавес – Хетафе 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
11 декабря, 18.15, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20 Унал, 1:1 – 86 Хоселу.
АлавесПачеко, Агиррегабириа (Мойя, 80), Лагуардиа, Лежен, Дуарте (Силла, 80), Пельистри (Мартин, 46), Ману Гарсия, Пере Понс (Мендес, 65), Лум, Риоха (Хави Лопес, 89), Хоселу.
ХетафеСория, Суарес (Иглесиас, 66), Джене, Митрович, Куэнка, Оливера, Аленья (Поведа, 84), Арамбарри, Максимович, Унал (Янкто, 74), Сандро Рамирес (Мата, 46).
Предупреждения:
Куэнка (41), Арамбарри (45), Агиррегабириа (45), Мата (69), Сория (81), Лежен (87), Риоха (88).
Удаление:
Лежен (90).

 

Валенсия – Эльче 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
11 декабря, 20.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23 Гедеш, 1:1 – 75 Бойе, 2:1 – 86 Пиччини.
ВаленсияСиллессен, Фулькье, Диакаби, Гильямон, Тони Лато (Пиччини, 20), Элдер Кошта (Черышев, 82), Солер, Васс (Куандреди, 82), Дуро (Муса, 90), Макси Гомес, Гедеш (Маркос Андре, 82).
ЭльчеБадия, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Барраган (Хосан, 73), Моренте (Милья, 46), Марконе (Гумбау, 61), Маскарель (Каррильо, 88), Фидель (Бенедетто, 61), Лукас Перес, Бойе.
Предупреждения:
Макси Гомес (34), Моренте (41), Васс (48), Роко (90), Фулькье (90).

 

Атлетик – Севилья 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
11 декабря, 23.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 38 Дилэйни.
АтлетикУнаи Симон, Лекуэ (Печа, 66), Йерай Альварес, Мартинес, Баленсиага, Уильямс (Беренгер, 75), Венседор, Дани Гарсия (Саррага, 66), Муниаин, Уильямс, Рауль Гарсия (Сансет, 57).
СевильяБуну, Монтьель, Кунде, Диего Карлос, Аугустинссон (Рекик, 66), Оскар Родригес (Гудель, 85), Гомес, Оливер Торрес (Жордан, 66), Фернандо, Дилэйни, Рафа Мир (Мунир, 78).
Предупреждения:
Лекуэ (52), Дани Гарсия (62), Венседор (65), Фернандо (73), Рекик (88), Кунде (90), Мартинес (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика Ла Лиги

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