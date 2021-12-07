Гиздоль о вылете «Локо» из ЛЕ: «Все изначально понимали, что пройти в следующий раунд будет непросто»

Теги Локомотив Марсель Лига Европы УЕФА Маркус Гиздоль Франсуа Камано Футбол

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гиздоль после матча Лиги Европы с «Марселем» (0:1) прокомментировал последнее место московского клуба в группе.

— «Марсель» был самой сильной командой в группе?

— Это очень сложный вопрос, на самом деле. Довелось сыграть со всеми тремя соперниками, каждый раз были непростые матчи, хотя и были шансы набрать очки.

Когда я возглавил «Локо», мне сразу сказали, что группа даже больше соответствует уровню Лиги чемпионов, а не Лиги Европы. Поэтому все изначально понимали, что пройти в следующий раунд нам будет непросто. Однако уровень «Марселя» можно смело сравнить с «Лацио» и «Галатасараем».

[о травме локтя у Камано] Возможно, перелом, возможно, что-то другое. Надеемся, что все-таки будет что-то менее серьезное. Но касаемо травм, преследующих нашу команду последнюю неделю или месяц — это, конечно, что-то невероятное, – сказал Гиздоль.

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