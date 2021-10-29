Кузяев, Клаудиньо, Малком, Ловрен и Азмун – в старте «Зенита» на матч с «Челси». Дзюба – в запасе

Теги Зенит Артем Дзюба Михаил Кержаков Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Деян Ловрен Александр Ерохин Ярослав Ракицкий Магомед Оздоев Вячеслав Караваев Алексей Сутормин Далер Кузяев Сердар Азмун Дуглас Сантос Малком Вильмар Барриос Андрей Мостовой Клаудиньо Родригес Данил Круговой Вендел Данила Хотулев Кирилл Кравцов Даниил Одоевский Давид Бязров Даниил Кузнецов 2003 Футбол

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

С первых минут на поле выйдут Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Сердар Азмун, Малком.

Запасные: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данил Круговой, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Данила Хотулев.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Челси». Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные