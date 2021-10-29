Кузяев, Клаудиньо, Малком, Ловрен и Азмун – в старте «Зенита» на матч с «Челси». Дзюба – в запасе

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа против .

С первых минут на поле выйдут Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Вендел, Клаудиньо, , Малком.

Запасные: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данил Круговой, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, , Магомед Оздоев, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Данила Хотулев.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и «Челси». Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире. Начало – в 20:45 по московскому времени.