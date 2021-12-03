Лапорта о матче с «Баварией»: «В таких играх нужно показывать свою гордость, кто ты есть. «Барса» хочет выйти в плей-офф ЛЧ»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался перед матчем с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Каталонский клуб еще не обеспечил себе выход в 1/8 финала ЛЧ и может не пройти дальше, если проиграет «Баварии», а «Бенфика» выиграет у киевского «Динамо».

«Барса» – клуб с традициями и многолетней историей участия в Лиге чемпионов. Мы хотим пройти дальше. 

Это один из тех матчей, в которых надо показать свою гордость. Показать, кто ты есть есть.

Я уверен, что сегодня, пусть и в неподходящую погоду, но без оправдания, «Барса» достойно продемонстрирует свою гордость», – сказал Лапорта.

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