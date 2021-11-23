Рамос не сыграет с «Брюгге» в ЛЧ. Он провел 90 минут за «ПСЖ»

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Защитник Серхио Рамос пропустит очередной матч «ПСЖ» из-за повреждения.

Как сообщает пресс-служба клуба, испанец не сыграет с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Он работает по индивидуальной программе, его возвращение в общую группу планируется через 3 дня.

Кроме того, по индивидуальной программе работает Юлиан Дракслер. Неймар продолжает реабилитацию, в конце недели он пройдет еще одно медицинское обследование.

Напомним, Рамос провел полный матч против «Сент-Этьена» (3:1) 28 октября, после чего не сыграл с «Ниццей» (0:0) и «Лансом» (1:1). Сообщалось, что он не играет из-за мышечного переутомления.

Сегодня «ПСЖ» дома сыграет с «Брюгге» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Начало – в 20:45 по московскому времени.

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