Рамос не сыграет с «Лансом» из-за мышечной усталости. Он провел 90 минут за «ПСЖ»

Защитник не примет участие в матче чемпионата Франции против .

Испанец возобновит тренировки в воскресенье, в то время как команда проведет предстоящую игру уже завтра, в субботу.

Рамос пока что не готов выйти на поле на фоне мышечной усталости.

Футболист провел полный матч против «Сент-Этьена» (3:1) 28 октября, после чего не сыграл с «Ниццей» (0:0), а сейчас пропустит вторую игру подряд из-за мышечного утомления.

После игры с «Лансом» парижанам предстоит провести матч в Лиге чемпионов против «Брюгге».