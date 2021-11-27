Рамос не сыграет с «Лансом» из-за мышечной усталости. Он провел 90 минут за «ПСЖ»

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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не примет участие в матче чемпионата Франции против «Ланса».

Испанец возобновит тренировки в воскресенье, в то время как команда проведет предстоящую игру уже завтра, в субботу.

Рамос пока что не готов выйти на поле на фоне мышечной усталости.

Футболист провел полный матч против «Сент-Этьена» (3:1) 28 октября, после чего не сыграл с «Ниццей» (0:0), а сейчас пропустит вторую игру подряд из-за мышечного утомления.

После игры с «Лансом» парижанам предстоит провести матч в Лиге чемпионов против «Брюгге».

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