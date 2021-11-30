Шиманьски избежал серьезной травмы, но его участие в игре с «Зенитом» под вопросом

Полузащитник избежал серьезной травмы по итогам вчерашнего матча с «Уфой» (2:0).

У поляка диагностирован сильный ушиб, его участие в матче против в 18-м туре пока остается под вопросом. Решение будет принято непосредственно перед игрой, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к медицинской службе московского клуба.

Шиманьски получил травму в самом начале матча с «Уфой»: форвард соперника Вячеслав Кротов ударил его шипами в голеностоп и был удален, а польский футболист вынужденно покинул поле.