Слуцкий – журналистам о том, что у «Рубина» кризис: «Следующий вопрос»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» в матче 17–го тура (1:2).

– Тяжеловато возвращаться в игру, когда пропускаешь гол на первой минуте. Удалось это сделать, создавали моменты, забили. На мой взгляд, второй гол уже не совсем вытекал из логики игры. Во втором тайме, понятно, соперник больше оборонялся, мы пытались вскрыть насыщенную оборону. К сожалению, нам это сделать не удалось.

– Ваша команда во второй раз в сезоне проигрывает «Нижнему Новгороду». По вашему, это разовый негативный результат, а не показатель кризиса команды?

– Следующий вопрос.

– Удалось ли вам выяснить, с чем был связан конфликт рядом со скамейкой «Нижнего»?

– Я не вникал в этот конфликт.

– Ин Бом получил четвертую желтую карточку и пропустит последний матч. Не предусмотрены ли в клубе штрафы за подобные дисквалификации перед последним туром?

– У нас есть наказания за необязательные желтые и красные карточки.

– Как проходит восстановление ? Сможет ли он сыграть в последнем туре перед перерывом?

– Он пока даже еще не выходил на поле, – сказал Слуцкий.