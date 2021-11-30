«Работа Роналду без мяча – мое почтение! Игрой «МЮ» я доволен». Рангник про 1:0 с «Кристал Пэлас»

Главный тренер подвел итоги матча 15-го тура с (1:0).

«Я очень доволен игрой команды, особенно в первые полчаса, когда был прессинг, – это было исключительно здорово. Не хватало только гола-двух.

Мы контролировали игру, хорошо защищались и, главное, сохранили ворота сухими. Это именно те моменты, над которыми надо работать. Нам нужно перестать пропускать.

Мы провели только одну тренировку, но я впечатлен: мы сыграли гораздо лучше, чем я ожидал. Мы старались владеть инициативой, и, если не считать финальной пятиминутки, мы все время старались не подпускать соперника к нашим воротам.

Мы хотели сыграть с двумя нападающими, особенно в центре. Кстати, работа Роналду без мяча – мое почтение!

Что касается гола , то мне пришлось уточнить у помощника, действительно ли он пробил правой ногой. Я думал, что он может бить только левой. Я рад за него», – сказал немец.

Роналду 5 раз бил по воротам – больше всех в матче «МЮ» с «Кристал Пэлас». Все удары – в 1-м тайме