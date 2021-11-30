Роналду 5 раз бил по воротам – больше всех в матче «МЮ» с «Кристал Пэлас». Все удары – в 1-м тайме

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Кристал Пэлас Бруну Фернандеш Футбол

В 15-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).

Форвард манкунианцев Криштиану Роналду провел на поле всю игру, но результативными действиями не отметился.

В первом тайме португалец нанес по воротам соперника 5 ударов – это лучший показатель среди всех футболистов за целый матч. При этом во втором тайме Роналду не бил ни разу.

Вторым по количеству ударов стал хавбек манкунианцев Бруну Фернандеш – у него три попытки забить.

В текущем сезоне 36-летний Роналду забил 6 мячей в 12 играх в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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