Роналду 5 раз бил по воротам – больше всех в матче «МЮ» с «Кристал Пэлас». Все удары – в 1-м тайме

В 15-м туре АПЛ обыграл (1:0).

Форвард манкунианцев провел на поле всю игру, но результативными действиями не отметился.

В первом тайме португалец нанес по воротам соперника 5 ударов – это лучший показатель среди всех футболистов за целый матч. При этом во втором тайме Роналду не бил ни разу.

Вторым по количеству ударов стал хавбек манкунианцев – у него три попытки забить.

В текущем сезоне 36-летний Роналду забил 6 мячей в 12 играх в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.