Ваноли прилетит в Москву в ближайшие две недели. Визу тренеру оформляет не «Спартак», а сторонняя компания

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Паоло Ваноли Футбол

Итальянский тренер Паоло Ваноли, который в ближайшее время может возглавить «Спартак», в скором времени прилетит в Москву.

По данным «Спорт-Экспресса», в ближайшие две недели 49-летний специалист приедет в Москву.

Сейчас Ваноли занимается оформлением визы, при этом визу тренеру оформляет не московский клуб, а сторонняя компания.

Сообщалось, что в середине декабря Паоло может подписать контракт со «Спартаком» сроком на 3 года.

Сейчас красно-белые идут на 9-м месте в таблице РПЛ, но могут опуститься на 10-е, если «Рубин» добьется успеха в матче с «Нижним Новгородом».

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