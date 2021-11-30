Ваноли прилетит в Москву в ближайшие две недели. Визу тренеру оформляет не «Спартак», а сторонняя компания

Итальянский тренер , который в ближайшее время может возглавить , в скором времени прилетит в Москву.

По данным «Спорт-Экспресса», в ближайшие две недели 49-летний специалист приедет в Москву.

Сейчас Ваноли занимается оформлением визы, при этом визу тренеру оформляет не московский клуб, а сторонняя компания.

Сообщалось, что в середине декабря Паоло может подписать контракт со «Спартаком» сроком на 3 года.

Сейчас красно-белые идут на 9-м месте в таблице , но могут опуститься на 10-е, если «Рубин» добьется успеха в матче с «Нижним Новгородом».