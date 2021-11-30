Месси о Роналду: «Наша конкуренция в Ла Лиге была чудесной. Она помогла нам расти»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Золотой мяч Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси ответил на вопрос об увеличении отрыва от форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству выигранных «Золотых мячей».

«Я всегда хотел превзойти себя и не смотрел на то, что делают остальные.

Мы с Криштиану конкурировали в одной лиге в течение многих лет. Это было чудесно, и это помогло нам расти и развивать свои карьеры. Но мы не смотрели друг на друга.

Я просто хотел прогрессировать, чтобы стать лучшим, но у меня не было желания стать лучше кого-то», – сказал Месси в интервью France Football.

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