«Инфляцию в футболе вызвал не «ПСЖ», а «галактикос» «Реала». Мы или «Сити» не ответственны за это». Генсек «ПСЖ» о трансферных ценах

Генеральный секретарь «ПСЖ» Викториано Мелеро обвинил в повышении трансферных цен.

«Инфляционные процессы в футбольной экосистеме вызваны не действиями , а политикой «галактикос», проводимой «Реалом» в нулевых.

«ПСЖ», «Ман Сити» или «Монако» и их акционеры не несут ответственности за текущую ситуацию, вызванную этой инфляцией.

Для появления новых игроков необходимы инвестиции, чего не происходит из-за финансового фэйр-плей. Эта система позволяет исторически топовым клубам оставаться на вершине. Мы хотим закрытую экосистему?» – заявил Мелеро.