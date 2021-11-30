Дуглас Сантос интересен «Фламенго»

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос может вернуться в чемпионат Бразилии, где ранее выступал за «Атлетико Минейро».
27-летним бразильцем интересуется «Фламенго», сообщает журналист Жонас Стелманн.
Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до 2026 года.
Также клуб из Рио-де-Жанейро рассматривает возможность приобретения правого защитника «Бешикташа» Дугласа Перейры, выступавшего ранее за «Барселону».
Ранее стало известно, что «Фламенго» также интересуется защитником «Спартака» Айртоном.