Дуглас Сантос интересен «Фламенго»

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Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос может вернуться в чемпионат Бразилии, где ранее выступал за «Атлетико Минейро».

27-летним бразильцем интересуется «Фламенго», сообщает журналист Жонас Стелманн.

Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до 2026 года.

Также клуб из Рио-де-Жанейро рассматривает возможность приобретения правого защитника «Бешикташа» Дугласа Перейры, выступавшего ранее за «Барселону».

Ранее стало известно, что «Фламенго» также интересуется защитником «Спартака» Айртоном.

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