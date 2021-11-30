Задержанный фанат ЦСКА: «К 4 утра начали распределять: кто домой, кто нет. Подполковник говорит: «Вот протокол, подпиши». И ему все равно, согласен или нет»

Болельщик ЦСКА Андрей Сычевский рассказал о своем задержании после матча 16-го тура с «Зенитом» (0:2), в ходе которого на фанатской трибуне была использована пиротехника.

Сычевский вошел в число людей, которым решением Савеловского суда Москвы запрещено посещать официальные спортивные соревнования два года.

– Что происходило после окончания матча?

– Все стояли на морозе, причем вообще никого не выпустили. Закрыли нас уже минут за 20 до конца матча. То есть, по сути, практически сразу после файер-шоу. Видимо, они решили действовать по такому плану, чтобы искать виновных. Но прошел где-то час после окончания игры, и ситуация никак не менялась. Дальше вроде как начали выпускать инвалидов и несовершеннолетних.

– Через сколько? В какой момент это началось?

– Приблизительно через час после финального свистка. Уже весь стадион ушел, разобрали рекламные баннеры, щиты. Даже фанаты «Зенита» уехали в Питер, а мы все стояли. Чтобы выйти, нужно было встать в очередь и ждать. Выпускали примерно человек по 20 – примерно раз в 10 минут.

Потом пошли разговоры, что якобы иногородние тоже могут выйти. Я из Подмосковья – подумал, может, меня выпустят пораньше? Потому что, честно говоря, за час-полтора на одном месте очень замерз. В туалет хотелось.

Меня выпустили с группой из 20 человек. После этого нас плавненько, в окружении ОМОНа, повели по территории вокруг стадиона и завели в комнату с железными решетками. Сказали: «Давайте паспорта».

– В комнату полиции на стадионе, правильно?

– Да. Я так понимаю, мы были единственной группой, которая осталась на стадионе, и полностью проходили оформление по протоколу 20.31, часть 3 (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, – прим. Sports.ru). В основном всех сразу сажали в автозаки и увозили по разным отделениям, а мы остались, и где-то к четырем утра нас начали вызывать по фамилиям. Кого-то отпускали домой, кого-то заводили в следующий кабинет – так нас осталось 11 человек примерно из 30.

Дальше снова пауза минут 20. Наконец начали вызывать по одному. Ты заходишь [в кабинет] – там сидит подполковник. Он говорит: «Вот тебе протокол, подпиши». Я спрашиваю: «А что за протокол, о чем речь?» Он: «Там все написано». Прочитал – в протоколе написано, что я жег файеры. Говорю ему: «Но я их не жег».

Он продолжает: «Ну ты подпиши, а потом все будет». Я говорю: «Я не хочу подписывать». Подполковник настаивал: «Ты просто подпиши, что ознакомился». Я продолжаю уточнять: «Я могу написать, что не согласен, и подписать это. Только так». Он говорит: «Да пофиг. Подписывай как тебе удобно».

То есть ему было абсолютно все равно, согласен ты или не согласен... И я потом понял почему. Все это прояснилось уже в суде.

– Давай уточним: ты просто попал в группу из 20 человек, которых абсолютно рандомно направили в комнату полиции на стадионе?

– Да, абсолютно. Человек 30 нас было.

– И вас там продержали до четырех часов?

– Примерно до трех утра нас мусолили и где-то уже ближе к четырем начали распределять: кто домой, кто не домой. В четыре часа мы поняли, что мы те самые счастливчики, которые поедут не домой, а в отделение. Это те самые 11 человек, о которых я уже сказал, – сказал Сычевский.

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