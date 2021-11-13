Щенников хочет закончить карьеру в ЦСКА. Им интересовались клубы из Германии и Италии

Защитник Георгий Щенников не собирается покидать ЦСКА, об этом сообщил источник, близкий к футболисту.

Ранее появилась информация, согласно которой Щенников может уйти из ЦСКА, а клуб рассматривает вариант с продажей или арендой футболиста.

«Это полный бред. Даже близко такого нет. Да, у Георгия тяжелый период, есть много людей из футбольного мира, которых что-то раздражает, которые хотят, чтобы он ушел.

Но если мы возьмем историю ЦСКА, не было ни одного случая, чтобы клуб так отнесся к футболисту, с их стороны всегда корректное отношение.

Как вы себе это представляете? Они расторгнут контракт и выкинут на улицу человека, который с восьми лет в ЦСКА? Может, в других клубах такое бывает, но не в ЦСКА. Там руководство дорожит людьми, отдавшими клубу много лет.

Да, у Жоры были травмы, были определенные моменты, сейчас он немного выпал из колеи. Зимой будет тренировочный сбор, и я уверен, что все наладится», – сказал источник.

Источник, близкий к футболисту, добавил, что Щенников не готов рассматривать предложения от других клубов, даже если они и поступят.

«Он в принципе не рассматривает предложения, даже если они поступают. Иностранные клубы интересовались, из Германии и Италии были предложения, в России было очень много вариантов перед продлением контракта. Щенников хочет закончить карьеру только в ЦСКА и никуда не будет переходить», – сказал источник.

В этом сезоне 30-летний Щенников провел шесть матчей за .