Почеттино про 0:0 с «Ниццей»: «ПСЖ» заслуживал победы. Мы играли лучше»

Главный тренер подвел итоги матча Лиги 1 с «Ниццей» (0:0).

– Можно ли сказать, что «ПСЖ» провел два разных тайма, а второй был лучше первого?

– Сегодня мы играли лучше [чем соперник]. У нас были моменты, но мы не забили. Мы заслуживали победы. По ходу сезона такие матчи случаются. Мы играем как можем, учитывая обстоятельства, и прибавляем понемногу. Мы лидируем в лиге, вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Нам нужно прибавлять и дальше, чтобы быть готовыми к решающим матчам.

– Чего не хватило сегодня, чтобы победить?

– Точности в реализации. Такое иногда бывает, мяч не идет в ворота, или вратарь спасает. По ходу сезона есть вещи, которые необходимо принимать, – сказал Почеттино.