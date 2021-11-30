«Локо» о штаба Рангника: «Зарплата – 4 млн евро в год на 12 человек. Существенную долю получал Ральф»

В «Локомотиве» рассказали об условиях сотрудничества с бывшим директором по спорту и развитию клуба .

«Действительно, на первоначальном этапе «Локо» воспользовался услугами консалтингового агентства Рангника, чтобы подготовить стратегию развития клуба. Это было с февраля и до лета. Но уже начиная с июля сотрудничество с компанией Ральфа закончилось, а сам он, как и другие члены его команды, подписали с клубом трудовые договора.

Когда Рангнику пришло приглашение от , то после разговора с руководством клуба было принято решение расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. Отметим, что «МЮ» обращался не только к Ральфу, но и в «Локомотив» – с просьбой отпустить его в Англию. Поэтому тут и не могло быть каких-то иных вариантов, кроме как согласиться.

Вернется он в Москву или нет – будет зависеть от множества факторов. В первую очередь от того, каких результатов добьется команда под его руководством. Но, насколько нам известно, в Манчестере рассчитывают на Рангника вдолгую.

В завершении хотим обратить внимание общественности, что сейчас гуляет много слухов относительно заработной платы команды Рангника. В реальности она составляет 4 миллиона евро в год на всех (всего 12 человек). Существенную долю от этой суммы получал Ральф и после его ухода, естественно, эти средства освободятся», – сообщили в клубе.

Рангник привел в «Локо» уже 10 друзей (и друзей друзей). Директора по медицине обвиняли в коррупции, ассистент тренера – из 5-й лиги