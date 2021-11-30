Мане – лучший вингер по версии ESPN, Кьеза – 2-й, Стерлинг – 3-й, Винисиус – 5-й

ESPN представил ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и главных тренеров.

В список десяти лучших вингеров вошли:

1) Садьо Мане ( , в прошлогодней версии рейтинга был 1-м);

2) Федерико Кьеза ( , вне рейтинга);

3) Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 2);

4) Серж Гнабри ( , 3);

5) Винисиус Жуниор («Реал», 10);

6) Лоренцо Инсинье («Наполи», вне рейтинга);

7) Джек Грилиш ( , 10 (в рейтинге атакующих хавбеков));

8) Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад», вне рейтинга);

9) Рияд Марез («Манчестер Сити», вне рейтинга);

10) Анхель Ди Мария ( , 5).

Голосование проходило среди 77 экспертов, в число которых вошли как журналисты, так и бывшие футболисты. Они выбирали из более чем 300 имен, имея возможность включить свой вариант.