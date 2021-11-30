Мане – лучший вингер по версии ESPN, Кьеза – 2-й, Стерлинг – 3-й, Винисиус – 5-й

ESPN представил ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и главных тренеров.
В список десяти лучших вингеров вошли:
1) Садьо Мане («Ливерпуль», в прошлогодней версии рейтинга был 1-м);
2) Федерико Кьеза («Ювентус», вне рейтинга);
3) Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 2);
4) Серж Гнабри («Бавария», 3);
5) Винисиус Жуниор («Реал», 10);
6) Лоренцо Инсинье («Наполи», вне рейтинга);
7) Джек Грилиш («Манчестер Сити», 10 (в рейтинге атакующих хавбеков));
8) Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад», вне рейтинга);
9) Рияд Марез («Манчестер Сити», вне рейтинга);
10) Анхель Ди Мария («ПСЖ», 5).
Голосование проходило среди 77 экспертов, в число которых вошли как журналисты, так и бывшие футболисты. Они выбирали из более чем 300 имен, имея возможность включить свой вариант.