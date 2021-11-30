Месси о «Золотом мяче» в «ПСЖ»: «Счастлив. Получить приз в городе, где живешь, – особенное событие»

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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси высказался после получения 7-го «Золотого мяча».

– Я очень рад. Действительно, это очень, очень особенная награда, учитывая, что она собой представляет и что привело меня к ней. Я говорю в том числе о выступлении за сборную Аргентины. Я очень счастлив.

– Это ваш первый «Золотой мяч» после перехода в «ПСЖ». Насколько это особенное событие – выиграть приз в качестве футболиста «ПСЖ»?

– По-настоящему особенное! Это мой первый год в клубе, и для меня это честь. Получить эту награду здесь, дома, в городе, где живешь, – это нечто особенное. Раньше такого со мной не бывало, поскольку я играл в «Барселоне», поэтому ощущения особенные, – сказал Месси.

Все яркие костюмы Месси на «Золотом мяче» – блеск, горошек, малина. Теперь – вместе с сыновьями

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