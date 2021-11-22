Манчини может возглавить «МЮ» летом. Шансы будут выше, если Италия не выйдет на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может продолжить карьеру в Англии.

Как информирует The Telegraph, существует вероятность того, что итальянец согласится возглавить следующим летом.

Шансы будут больше, если сборная не сумеет пробиться на через стыковые матчи, которые пройдут весной. Однако даже в том случае, если «скуадра адзурра» получит право выступать в Катаре, «МЮ» может попробовать убедить Манчини сменить работу.

Ранее сообщалось, что Манчини уже отказался возглавлять «МЮ» по ходу нынешнего сезона.

Следует отметить, что Роберто уже работал в с «Манчестер Сити» с 2009 по 2013 год и выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.