Манчини может возглавить «МЮ» летом. Шансы будут выше, если Италия не выйдет на ЧМ-2022

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может продолжить карьеру в Англии.

Как информирует The Telegraph, существует вероятность того, что итальянец согласится возглавить «Манчестер Юнайтед» следующим летом.

Шансы будут больше, если сборная не сумеет пробиться на ЧМ-2022 через стыковые матчи, которые пройдут весной. Однако даже в том случае, если «скуадра адзурра» получит право выступать в Катаре, «МЮ» может попробовать убедить Манчини сменить работу.

Ранее сообщалось, что Манчини уже отказался возглавлять «МЮ» по ходу нынешнего сезона.

Следует отметить, что Роберто уже работал в АПЛ с «Манчестер Сити» с 2009 по 2013 год и выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

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