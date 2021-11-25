Talksport включил Баринова в список потенциальных трансферов «МЮ» при Рангнике

Британская спортивная радиостанция Talksport составила список игроков, которых мог бы подписать в случае прихода в клуб директора по спорту и развитию .

В этот список попал полузащитник московского клуба Дмитрий Баринов.

« – звездный игрок московского «Локомотива». Еще один центральный полузащитник, который мог бы стать умным, но недооцененным подписанием.

Тогда как многим игрокам из России будет трудно попасть в такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», Баринов может сделать этот шаг.

Игрок сборной России – серьезный футболист, и после игры в сборной на Евро-2020 он стал игроком, который готов выступать на международной арене», – говорится в статье.

Кроме Баринова, в этот список попали защитники и , форвард этого клуба , полузащитник Джибриль Соу и хавбек Флориан Гриллич.