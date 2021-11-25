Talksport включил Баринова в список потенциальных трансферов «МЮ» при Рангнике

Британская спортивная радиостанция Talksport составила список игроков, которых мог бы подписать «Манчестер Юнайтед» в случае прихода в клуб директора по спорту и развитию «Локомотива» Ральфа Рангника.
В этот список попал полузащитник московского клуба Дмитрий Баринов.
«Дмитрий Баринов – звездный игрок московского «Локомотива». Еще один центральный полузащитник, который мог бы стать умным, но недооцененным подписанием.
Тогда как многим игрокам из России будет трудно попасть в такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», Баринов может сделать этот шаг.
Игрок сборной России – серьезный футболист, и после игры в сборной на Евро-2020 он стал игроком, который готов выступать на международной арене», – говорится в статье.
Кроме Баринова, в этот список попали защитники «Лейпцига» Лукас Клостерманн и Норди Мукиеле, форвард этого клуба Юссуф Поульсен, полузащитник «Айнтрахта» Джибриль Соу и хавбек «Хоффенхайма» Флориан Гриллич.