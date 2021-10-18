У Азара мышечная травма. Он пропустит 4-й матч «Реала» подряд – с «Атлетиком» (Goal.com)

Полузащитник вновь испытывает проблемы со здоровьем.

По данным Goal.com, бельгиец получил мышечную травму. Вероятно, из-за этого повреждения хавбек выбыл ненадолго, поэтому, как ожидается, «Реал» не станет выпускать сообщение о травме футболиста.

Отмечается, что представители мадридского клуба объясняют отсутствие Азара гастроэнтеритом, но, помимо вирусного заболевания, футболиста беспокоит и мышечная травма.

Азар точно не сыграет с в завтрашнем матче 9-го тура Ла Лиги. Ранее Эден из-за гастроэнтерита не сыграл с «Гранадой» в 14-м туре Ла Лиги (4:1), с «Шерифом» в Лиге чемпионов (3:0) и с «Севильей» (2:1) в 15-м туре .

В этом сезоне 30-летний полузащитник выходил в 11 матчах «Реала» во всех турнирах и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.