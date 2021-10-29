Азар не сыграет с «Севильей» из-за гастроэнтерита. Он пропустит 3-й матч подряд

Полузащитник «Реала» Эден Азар пропустит игру 15-го тура Ла Лиги против «Севильи», сообщил главный тренер команды Карло Анчелотти.
«У Алабы есть небольшой дискомфорт, завтра мы оценим его состояние. Связка не повреждена, поэтому его проблема не так серьезна. Риска нет.
Азар тренировался сегодня, но гастроэнтерит повлиял на него, так что с «Севильей» он не сыграет. Вальверде в порядке», – сказал Анчелотти.
Ранее Азар из-за гастроэнтерита не сыграл с «Гранадой» в 14-м туре Ла Лиги (4:1) и с «Шерифом» в Лиге чемпионов (3:0).
В этом сезоне 30-летний полузащитник выходил в 11 матчах «Реала» во всех турнирах и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.