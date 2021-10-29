Азар не сыграет с «Севильей» из-за гастроэнтерита. Он пропустит 3-й матч подряд

Полузащитник «Реала» пропустит игру 15-го тура против «Севильи», сообщил главный тренер команды .

«У Алабы есть небольшой дискомфорт, завтра мы оценим его состояние. Связка не повреждена, поэтому его проблема не так серьезна. Риска нет.

Азар тренировался сегодня, но гастроэнтерит повлиял на него, так что с «Севильей» он не сыграет. Вальверде в порядке», – сказал Анчелотти.

Ранее Азар из-за гастроэнтерита не сыграл с «Гранадой» в 14-м туре Ла Лиги (4:1) и с «Шерифом» в Лиге чемпионов (3:0).

В этом сезоне 30-летний полузащитник выходил в 11 матчах во всех турнирах и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.