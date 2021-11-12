«Барса» предложит 40 млн евро за Адейеми на этой неделе, но «Боруссия» остается фаворитом в борьбе за игрока

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«Барселона» имеет серьезный интерес к молодому нападающему «Зальцбурга» Кариму Адейеми.

По информации Sport1.de, каталонский клуб планирует на этой неделе предложить за форварда сборной Германии 40 миллионов евро.

На 19-летнего игрока также претендует «Боруссия», которая готова заплатить 35 миллионов евро (включая бонусы).

Самому Адейеми дортмундцы предлагают 5-летний контракт и зарплату пять миллионов евро в год.

Предложение «Барсы» выгоднее в финансовом плане, однако «Боруссия» остается фаворитом в борьбе за футболиста, в первую очередь потому, что клуб зарекомендовал себя отличной площадкой для развития молодых игроков.

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