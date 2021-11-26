Месси о 7-м «Золотом мяче»: «Приз у меня из-за Кубка Америки. Хочу бороться за новые цели»

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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после получения седьмого «Золотого мяча».

«Быть здесь снова – восхитительно. Два года назад я не знал, что может произойти. И вот я снова здесь. Теперь я играю за «ПСЖ», я очень счастлив.

Я действительно хочу продолжить борьбу за новые цели. Не знаю, сколько лет мне осталось, но надеюсь, что много, ведь я люблю футбол.

Спасибо партнерам по «Барсе», «ПСЖ» и сборной Аргентины. Мне чего-то не хватало, а теперь все наоборот. Я воплотил свою мечту, которую я очень хотел исполнить. Этот приз в моих руках из-за того, что мы сделали на Кубке Америки.

Особенный вечер для меня», – сказал Месси.

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